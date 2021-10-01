"Спартак" добился волевой победы на стадионе имени Марадоны в Неаполе

Футболисты московского "Спартака" в рамках группового этапа Лиги Европы одержали волевую победу над итальянским "Наполи" – 3:2. Встреча проходила в Неаполе на поле стадиона имени легендарного Диего Марадоны.

У победителей дубль оформил Квинси Промес (55-я, 90-я минуты) и единожды отличился Михаил Игнатов (80), а у хозяев поля мячи забили Элиф Элмас (1) и Виктор Осимхен (90+4).

Отметим, что с 30-й минуты "красно-белые" играли в большинстве, у неаполитанцев красную карточку получил Мариу Руй. На 82-й минуте составы стали равными – удаление у москвичей заработал Максимилиано Кофрие. Арбитр Ян Позор также в игре показал 12 желтых карточек.

"Спартак" одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы и с тремя очками поднялся на второе место в группе "С". Лидирует в квартете польская "Легия" (6 баллов), обыгравшая в параллельной встрече английский "Лестер". В активе "лис" и неаполитанцев по одному очку.

В третьем туре группового этапа еврокубка подопечные Руя Витории на поле "Открытие Арены" в Москве сыграют с "Лестером", а "Наполи" дома встретится с коллективом из Польши.