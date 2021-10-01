Двух крупных менеджеров Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве

По делу о мошенничестве, в котором фигурирует бывший заместитель главы Министерства просвещения Марина Ракова, арестовали троих ее бывших соратников по "Фонду новых форм образования". Двое из них, как и сама Ракова, до последнего времени занимали высокие должности в Сбербанке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольгу Бондареву.

По постановлению Тверского суда Москвы, которое было вынесено в четверг 30 сентября, три человека, связанных с уголовным делом, отправятся в СИЗО до 29 ноября.

Речь идет бывших топ-менеджерах "Фонда новых форм образования" Максиме Инкине и Евгении Заке, а также о Кристине Крючковой, которая в настоящее время является юрисконсультом, а раньше занимала должность исполнительного директора российско-британского частного вуза "Шанинка", проходящего делу.

Евгений Зак и Максим Инкин до настоящего времени занимали должности управляющих директоров в разных подразделениях Сбербанка. Они перешли в финансовую организацию вместе с Мариной Раковой, которая заняла в Сбербанке должность вице-президента.

Ракову и ее сподвижников подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. По некоторым данным, Марина Ракова, совмещала должность в Министерстве просвещения с должностью генеральным директора фонда, специализирующегося на новых формах образования. Она смогла выбить для своего фонда бюджетные средства на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

В качестве подрядчика, который осваивал средства, был привлечен российско-британский частный вуз "Шанинка". Эксперты выяснили, что отчеты работе вуза в рамках проекта были сфальсифицированы.

Самой Раковой мера пресечения пока не избрана. Однако в четверг днем стало известно, что она скрывается от следственных органов.