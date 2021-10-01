Дело Марины Раковой: заочное обвинение и розыск

Бывшая замглавы Минпросвещения России Марина Ракова включена в список разыскиваемых полицией лиц. Её фамилия посвилась в базе розыска МВД России, пишет ТАСС. Указывается, что "Ракова Марина Николаевна разыскивается по статье УК".

В отношении Раковой Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве ранее возбудило уголовное дело. Её подозревают в хищении путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

Тверской районный суд Москвы 30 сентября также арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову.

Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018 года по март 2020 года.

После этого Ракова перешла на работу в Сбербанк. Как вице-президент банка она занималась направлением "Цифровые образовательные платформы".