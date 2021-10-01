Украинский лидер вспомнил об обидах

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, как непросто учителям работать в школе.

Выступая перед украинскими преподавателями по случаю приближающегося Дня работника образования, он вспомнил, что во многих школах есть традиция: часть уроков в этот день проводят ученики старших классов. И они понимают, как сложно "успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, – я про таких как я, мы все были такими, – демонов, в хорошем смысле этого слова", сказал Зеленский.

По его словам, после таких уроков ученики начинают ценить труд своих преподавателей.

Зеленский также рассказал, что обижался на своего отца-преподавателя, который много времени уделял своим ученикам.

"Я думаю, сейчас все дети учителей меня поймут. Сначала я честно обижался и не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми, – признался президент. – Пока не понял, что это и есть учитель".

Зеленский всегда поздравляет своего отца, преподавателя, профессора, с профессиональным праздником. Правда, по привычке, не с Днем работника образования, а с Днем учителя. "Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", – приводит слова главы государства РИА Новости.

День работников образования отмечается на Украине 3 октября.