Лукашенко дал революционерам дельный совет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что революционеры должны быть готовы ко всему. Тем более если они пытаются "осуществить блицкриг на деньги из-за рубежа", сказал он в интервью CNN.

Представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Лукашенко назвал "персонажем в женском роде" и говорить о ней отказался. "Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее", – объяснил белорусский президент.

Он отметил, что лидер оппозиции – это человек, "проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения". "Я знаю этих людей (оппозицию) в Белоруссии. Они где-то там у вас и получают от вас деньги", – заявил Лукашенко корреспонденту CNN.

В том же интервью президент назвал "абсолютной глупостью" и "выдумкой коллективного Запада" заявления о том, что Белоруссия может войти в состав США, Великобритании или России.

Лукашенко указал, что руководство РФ и Белоруссии в целом, и он и президент Владимир Путин в частности, достаточно умны, чтобы в рамках двух суверенных государств создать работоспособный и сильный союз.