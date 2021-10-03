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Москва. Кремль. Путин 5 минут назад

03 октября 2021 13:56

Эта икебана тут нужна? Как готовились к встрече Путина и Эрдогана

29 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств, которые ранее встречались иногда по несколько раз за два месяца, из-за пандемии не виделись полтора года. И, конечно, здесь все несколько переживали. Кадры подготовки к этим переговорам показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В Сочи, в зал, где проходила встреча, принесли внушительных размеров цветочную композицию.

– Вот этот букет… Как бы эту воду не вылить на провода.

– А вот эта икебана, она тут нужна?

Цветы убрали. Все поверхности в зале протерли и продезинфицировали. За несколько минут до приезда президента Турции Путину сообщили об этом.

Президент России выходит встречать коллегу и успевает немного прогуляться на свежем воздухе. Вот автомобиль Эрдогана едет по дороге резиденции "Бочаров ручей". Путин, завидев его, направился навстречу.

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