ЦИК: "Грузинская мечта" существенно опережает сторонников Саакашвили

После подсчета 99,92% бюллетеней на местных выборах в Грузии однозначным лидером является партия власти "Грузинская мечта". По данным ЦИК республики, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей. За оппозиционную партию "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, проголосовали только 30,7% избирателей.

Голосование в Грузии состоялось 2 октября на фоне задержания Михаила Саакашвили, внезапно прибывшего в страну, хотя в республике против него возбуждено 4 уголовных дела. Сейчас экс-президент находится под арестом и объявил голодовку.

Ранее представители оппозиции заявляли, что данные выборы будут своеобразным референдумом, и если правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов избирателей, необходимо будет назначать досрочные парламентские выборы, сообщает "Интерфакс".