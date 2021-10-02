Все сфабриковано: Саакашвили написал письмо из застенка

Михаил Саакашвили уверен, что в Грузии его задержали "за полностью сфабрикованные и ложные приговоры". Об этом говорится в письме, опубликованном адвокатом бывшего президента Грузии. Свое освобождение из тюрьмы Саакашвили поставил в зависимость от активности избирателей на проходящих сегодня в стране выбором в органы местного самоуправления.

"Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности... От этого также зависит международная поддержка", – указал Саакашвили.

О задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Сам политик написал о своем приезде в социальных сетях, пояснив, что это связано с местными выборами. В настоящее время он находится в тюрьме города Рустави недалеко от Тбилиси. По словам омбудсмена Нино Ломджарии, после задержания экс-президент объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к двум тюремным срокам в общей сложности на 9 лет за превышение и злостное использование служебных полномочий по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассмотрение продолжает, приговоры пока не вынесены.

Сразу после окончания срока своих президентских полномочий Саакашвили уехал на Украину, где пытался строить политическую карьеру.