Задержанный накануне в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили объявил голодовку. Об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария, рассказавшая о встрече с политиком. По ее словам, Саакашвили заявил, что с предъявленными ему обвинениями не согласен.

"Силу против него не применяли, обращение с ним было удовлетворительным, в медпомощи он не нуждается. Он сказал, что объявляет голодовку, – рассказала Нино Ломджария. – Себя он считает политзаключенным. Об экстрадиции мы не говорили, хотя, повторяю, он требует встречи с украинским консулом".

Как сообщалось, о задержании Михаила Саакашвили стало известно в минувшую пятницу, 1 октября. Об аресте экс-президента сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Глава кабинета извинился за неверную информацию. Ранее власти Грузии утверждали, что не знают, где находится Саакашвили, но это был тактический ход.

Сам Михаил Саакашвили о своем приезде в Грузию написал в социальных сетях. Он пояснил, что это связано с местными выборами, которые проходят в Грузии сегодня, напоминает телеканал "Россия 24".

Пост главы государства политик занимал чуть менее десяти лет, а уехал из страны за несколько дней до завершения президентского срока – в 2013 году. В отношении Саакашвили было заведено четыре уголовных дела. В Кремле заявили, что тема ареста Москве "не интересна".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что помилования для Саакашвили не будет, и призвала своих граждан сохранять спокойствие. "Многие спрашивают, будет ли помилование? Ответ один и окончательный: нет и никогда! Потому что я никогда не забуду тех, кто ждал справедливого правосудия, но не дожил до сегодняшнего дня. Он принес в жертву жизни людей, права человека, свободный бизнес и закон ради сохранения своей власти. Он принял неприемлемое для президента страны решение, когда отказался от грузинского гражданства. И сегодня, когда он нарушил закон и пересек государственную границу, этим он попытался разрушить авторитет государственных правоохранительных структур. Он явно приехал в страну, вопреки всем советам и предостережениям, чтобы посеять дестабилизацию", – подчеркнула Зурабишвили.