Вновь угрожая голодовкой, Саакашвили выдвинул требование

Защита Михаила Саакашвили требует незамедлительно подключить ее к лечению бывшего президента Грузии и допустить к находящемуся в тюрьме политику врачей из США, Украины и Нидерландов. Об этом заявил журналистам адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Также защитник заявил о невозможности поддерживать с Саакашвили конфиденциальную коммуникацию, назвав это "нарушением фундаментальных прав адвоката и подзащитного". В случае невыполнения требований Саакашвили 6 января снова объявит голодовку, передает ТАСС.

Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах, после чего покинул страну. Впоследствии на родине против него возбудили четыре уголовных дела, заочно приговорив политика по двум из них к трем и к шести годам лишения свободы.

В конце сентября 2021 года Саакашвили тайно приехал в Грузию. 1 октября его задержали в Тбилиси, затем направили в тюрьму в Рустави. Там он объявлял голодовку и был помещен сначала в тюремную больницу, а затем – в военный госпиталь города Гори. Позже Саакашвили заявил о прекращении голодовки, а 30 декабря прошлого года был вновь переведен в руставскую тюрьму.