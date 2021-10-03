Трибьюта не будет: автор музыки запретил группе "Тату" исполнять хиты

Автор песен "Тату" Сергей Галоян опроверг сообщение экс-солистки коллектива Елены Катиной о воссоединении группы. По его словам, никакого трибьюта "Тату" не будет, более того, он запретил артисткам исполнять написанные им песни.

"Ребят, никакого трибьюта-2022 не будет. Я не давал разрешение и не собираюсь", – сообщил Галоян в Instagram. Катиной он пожелал "уметь договариваться со всеми сторонами". Что за конфликт между ними произошел, он не уточнил.

В сторис Галоян опубликовал фотографию заявления, которым он запрещает исполнять такие хиты, как "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "30 минут".

Ранее Елена Катина сообщила, что весной 2022 года состоится шоу – трибьют группе "Тату", на котором она, ее коллега Юлия Волкова и другие артисты исполнят песни коллектива. Также она анонсировала сериал, посвященный группе.