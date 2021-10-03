Названы основные версии крушения вертолета в Подмосковье

Названы основные версии падения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Среди них отказ техники и ошибка пилотирования. При падении вертолета на Тураевское шоссе у Лыткарина погибли три человека. Это двое мужчин и женщина, сообщает ТАСС.

Легкий вертолет Robinson упал у детского городка ЗиЛ. На месте падения геликоптера не возникло возгорания. Все люди, находившиеся на борту винтокрылой машины, погибли. На месте падения вертолета работают спасатели. Задействованы 12 единиц техники. Разбившийся вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Названо имя пилота вертолета. Это преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин. Винтокрылая машина возвращалась на аэродром базирования после прохождения маршрута. До домашнего аэродрома вертолет, перед тем как пропасть с радаров, не долетел порядка двух километров. Robinson R-44 упал в 19 часов 41 минуту 3 октября в лесополосе на подлете к аэродрому базирования.

После падения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. На месте крушения работают следователи и криминалисты.

Вертолет упал 34 километрах от Москвы. Robinson R-44 вылетел с аэродрома Мячково. Машина принадлежала аэроклубу "Кондор-М". Расследования авиакатастрофы начал МАК.