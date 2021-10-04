Вертолетная экскурсия закончилась катастрофой: какие версии выдвигает следствие

Сразу два уголовных дела возбуждено по факту авиакатастрофы в подмосковном Лыткарино. Вертолет Robinson R44 рухнул всего лишь в сотне метров от жилых домов, после чего на пульт дежурного МЧС поступили сотни звонков от перепуганных жителей. По одной из версий, причиной крушения, в котором погибли три человека, могла стать ошибка пилота. Однако у следствия есть вопросы и к транспортной компании, которая оказывала экскурсионные услуги, сообщает программа "Вести-Москва".

Следователи фиксируют положение лежащего на земле вертолета, точнее, того, что от него осталось. Кабина полностью сплющена. Лопасти винта висят на дереве. Три человека погибли. Место происшествия оцеплено полицией.

Жители Лыткарино, которое находится в нескольких километрах от аэродрома Мячково, привыкли к шуму в небе. Но в этот раз, по словам очевидцев, он был необычным.

"Сильный такой тарахтящий звук, а потом громкий, как от падения", – рассказывает очевидец Ирина Майстренко.

Полет проходил в темное время суток. Вертолет рухнул буквально в нескольких десятках метров от жилых домов.

"От очевидца в единую дежурную диспетчерскую службу, а также в центр управления кризисными ситуациями по Московской области, поступило сообщение о падении воздушного судна", – сообщил Александр Перегуда, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области.

Погибли два пассажира – Семен Садков и Христина Кисель. По некоторым данным, они двоюродные брат и сестра. Обоим едва за 20 лет. По данным следствия, они заказали воздушную экскурсию в частной конторе. Реклама этих полетов до сих пор висит в Сети: на фоне того самого разбившегося под Лыткариным вертолета молодожены готовятся к свадебному полету.

За штурвалом Robinson R44 был опытный пилот 57-летний Александр Шапочкин. Более 6000 часов в небе. Сам обучал будущих пилотов. Участвовал в международных соревнованиях по авиаралли. В этой дисциплине требуется виртуозная точность ориентирования и посадки. Но в его последнем полете что-то пошло не так.

"Следственной группой проведены дополнительный осмотр места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем. Изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели. Назначен комплекс судебных экспертиз, организовано проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказала Полина Нужная, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Западного МСУТ СК России.

По факту крушения завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Что именно привело к гибели троих человек, следователи пока с уверенностью сказать не могут, понадобится сложная экспертиза.