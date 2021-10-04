Крушение в Подмосковье: пилот пытался увести вертолет от жилых домов

Отказ техники либо ошибка пилота могли стать причинами авиакатастрофы в Подмосковье. В городе Лыткарино разбился вертолет Robinson R-44. Он рухнул в сотне метров от жилых домов, после чего на пульт дежурного МЧС поступили сотни звонков от перепуганных жителей. Известно, что полет был учебно-тренировочный. На месте аварии обнаружены тела трех человек.

Стойка несущего винта – это все, что уцелело при падении. Фюзеляж легкого вертолета не виден в зарослях. От удара его сплющило, и он стал практически плоским. Машина упала на окраине подмосковного Лыткарина возле самой кромки оживленного шоссе. С одной стороны от дороги промзона, с другой – жилая застройка.

Буквально в нескольких десятках метров от места падения находятся мнгоквартирные жилые дома. Опытный пилот, который летал по этому маршруту не один раз, по всей видимости пытался увести машину в сторону, чтобы избежать еще большего количества жертв.

За штурвалом находился опытный пилот, преподаватель одного из учебных центров малой авиации. На бору вместе с ним были два пассажира. Борт после отработки маршрута возвращался на базу. Когда до аэродрома оставалось около двух километров, связь прервалась.

"На борту находились три человека, которые погибли. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Возгорания на земле не последовало", – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Судя по тому, что кроны деревьев в месте падения не посекло лопастями, вертолет упал вертикально, словно камень. Однако, по словам очевидцев, перед крушением они слышали звук работающего двигателя.

Сейчас следователи рассматривают две основных версии – это ошибка пилота или отказ техники.