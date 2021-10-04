Испания выделит 200 млн на ликвидацию последствий извержения вулкана на Канарах

Канарское телевидение приняло решение не показывать больше в своих эфирах кадры стертых с карты острова поселков, чтобы не травмировать лишний раз владельцев уничтоженных лавой домов. Их количество уже приближается к отметке в 900, а всего поврежденных строений больше тысячи.

Здесь просят не снимать по возможности лица приходящих сюда людей и не беспокоить вопросами. Многие до сих пор находятся в шоке. В один момент извержение вулкана лишило их домов, автомобилей и работы. Большинство – это фермеры, которые занимались банановыми плантациями. Теперь их почти нет. А те, что уцелели, в ближайшее время рискуют высохнуть: лава уничтожила накануне главный водовод оросительной системы.

"Уже достигнуты договорённости о возможном найме водного транспорта из портовой зоны. Мы должны как можно скорее наладить поставку воды, чтобы обеспечить фермерам возможность заниматься орошением своих плантаций. Использование пресных установок потребует анализа, подтверждающего, что вода, которую собираются добывать, соответствует требуемым параметрам", – заявил Карлос Кабрера, советник по водоснабжению муниципального совета Пальмы.

Анализируют не только воду. По-прежнему самое большое внимание приковано к воздуху. Ряд районов все еще на изоляции. Впрочем, многие уже привыкли ходить в масках – и не просто медицинских, как минимум, повышенной защиты. Накануне ночью над городом буквально осело облако от океана, а еще периодически случаются пепельные дожди.

Кажется, что жители Пальмы привыкают жить как на вулкане. Они готовы в любой момент к эвакуации, токсичному пару или изоляции. Ущерб еще даже не считали, пока извержение не закончится – это бессмысленно. При этом острову должны выделить первый транш помощи в размере двухсот миллионов евро.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы все принимали меры предосторожности, чтобы мы внимательно следили за тем, что руководящий комитет, эксперты и ученые говорят нам сохранять бдительность. Потому что вулкан все еще активен и извергает лаву, поэтому последствия могут быть не только с точки зрения материального ущерба, но также и с точки зрения здоровья жителей Пальмы", – отметил Педро Санчес, глава правительства Испании.

Потому беременным женщинам, пожилым людям и страдающим заболеваниями органов дыхания не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости.

Известная испанская телеведущая-метеоролог после нескольких прямых включений на Пальме в зоне бедствия пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Лава продолжает падать в океан, образуя новую часть острова. При этом на своем пути она уже уничтожила почти 30 километров дорог. На острове продолжают работать психологи. Специалисты опасаются, что у жителей, преимущественно пожилого возраста, может появиться посттравматический синдром: почти круглые сутки в вулкане происходят взрывы, звуки от которых не дают спать и по-настоящему пугают.