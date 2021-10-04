Москва возвращается к материальному стимулированию вакцинации

В ближайшее время для ускорения темпов вакцинации населения от COVID-19 в Москве возобновят поощряющие программы для граждан.

"Мы, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения", – рассказал мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мэр напомнил, что в столице ранее проводилась лотерея среди привившихся, и у людей была возможность выиграть машину, квартиру или денежные призы. Пенсионеров стимулировали к вакцинации подарочными наборами, содержащими витамины и медицинские аппараты для контроля за здоровьем.

При этом Собянин констатировал, что несмотря на все усилия, среди пожилых москвичей самый низкий процент вакцинированных.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом по всей России отменены массовые мероприятия.