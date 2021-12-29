Москва продлила выдачу подарочных наборов для привившихся от ковида пенсионеров

Сергей Собянин продлил выдачу подарков и денежных компенсаций для пожилых москвичей, привившихся от коронавируса или прошедших ревакцинацию.

Теперь все горожане старше 65 лет, прошедшие до 31 марта полный курс вакцинации или сделавшие повторную прививку от COVID-19, получат подарочный набор или денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Акция стартовала в июне 2021 года. В "коробке здоровья" – предметы для ведения здорового образа жизни: витамины, приборы для измерения артериального давления и уровня кислорода, косметика, средства гигиены.

С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсацию выбрали 325 тысяч горожан.