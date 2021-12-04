В Казахстане объяснили, почему не признали Крым российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика не признала Крым российской территорией в 2014 году.

"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово", – сказал Назарбаев в фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Его показали в Казахстане 4 декабря.

Вместе с тем елбасы (лидер нации), как теперь называют Назарбаева в республике, напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал.

"Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", – признался Назарбаев. Выдержки из фильма приводит ТАСС.

Нурсултан Назарбаев бессменно руководил Казахстаном почти три десятилетия. Он возглавил республику еще до распада СССР, сначала в качестве партийного лидера, а затем и всенародно избранного президента. Приоритетом для Назарбаева всегда оставались национальные интересы, но огромное внимание уделялось также взаимовыгодному партнерству со всеми соседями. В прошлом году политик отпраздновал 80-летний юбилей.