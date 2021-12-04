В ходе учений Украина вторглась в Белоруссию

Украинские пилоты во время учений нарушили границу с Белоруссией. О данном инциденте агентству БЕЛТА сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

Сообщается, что нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины произошло в районе пункта пропуска "Новая Рудня" около 12 часов в субботу, 4 декабря. Нарушение зафиксировал Мозырский погранотряд.

Уточняется, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на территорию Белоруссии на глубину до одного километра. О факте данного инцидента проинформировали украинскую сторону.