Украина отрицает нарушение воздушного пространства Белоруссии

Госпогранслужба Украины заявляет, что не фиксировала нарушений воздушного пространства Белоруссии и не получала данных от белорусского Госпогранкомитета. Пресс-секретарь украинского пограничного ведомства Андрей Демченко опроверг информацию о залете в воздушное пространство Белоруссии пилотами украинского военного вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины произошло в районе пункта пропуска "Новая Рудня" около 12 часов в субботу, 4 декабря. Уточнялось, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на территорию Белоруссии на глубину до одного километра.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины заявил, что информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Белоруссии "не правдива", передает РИА Новости. "Такую ситуацию не фиксировали", – сказал он.

По словам Демченко, Украина не получала от Госпогранкомитета Белоруссии и официальных писем о нарушении авиапространства. При этом на сайте Госпогранслужбы Украины появилось заявление о том, что украинская авиация использовалась сегодня, как и ранее, для мониторинга границы в рамках пограничной операции "Полесье". При этом, как заявляется, в ходе полетов и выполнения задач нарушений экипажами украинских воздушных судов допущено не было.