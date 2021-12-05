Гинцбург: введение системы QR-кодов на федеральном уровне необходимо

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург обратился к властям России с призывом как можно скорее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне. Ученый подчеркнул: необходимо не только введение QR-кодов, но и разграничение общения вакцинированных и невакцинированных людей.

Гинцбург напомнил, что необходимо соблюдать меры эпидемиологической опасности и носить средства индивидуальной защиты. По словам эксперта, маска защищает от людей, которые из-за отсутствия прививки не обладают защитными антителами. Она же не позволяет вакцинированным переносить вирус.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Россия смогла избежать тяжелых последствий пандемии коронавируса COVID-19. В наше время распространение коронавирусной инфекции – серьезная проблема, но не единственная. Возникают логистические, топливно-энергетические, транспортные кризисы, разрушается система международной безопасности. Возможны миграционный и продовольственный кризисы.

По данным оперативного штаба на 4 декабря 2021 года, на территории России зафиксировано 9 736 037 тысяч случаев инфицирования, выздоровел 8 436 631 пациент, скончались 278 858 человек.

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