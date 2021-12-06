Бойца ММА, устроившего гонки в Лефортовском тоннеле, могут депортировать

На блогера и бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол за нарушение иностранцем правил въезда в Россию или проживания. Уроженец Таджикистана 3 декабря был задержан в Москве за рулем Toyota Camry за опасную езду по Лефортовскому тоннелю. Он нарушал правила дорожного движения и снимал это на видео. У Чоршанбиева не было ни российских водительских прав, ни полиса ОСАГО.

Машина бойца была помещена на штрафстоянку, напоминает ТАСС. При задержании спортсмен предъявил водительское удостоверение, выданное в Таджикистане. На территории России оно не признается. Теперь ему грозит выдворение из России. Видео своих правонарушений блогер в Интернет не выкладывал. При задержании Чоршанбиев заявил, что в России ему не нравятся ни города, ни люди. Он назвал русских "нацистами". Ранее Чоршанбиев был участником ряда потасовок и ДТП. Например, в августе он врезался в столб на BMW в Казани.

С 2016 года Чоршанбе Чоршанбиев занимается профессионально смешанными единоборствами. На его счету семь боев, где он одержал четыре победы.

Административный протокол по статье 18.8 КоАП в отношении 26-летнего спортсмена рассмотрит суд Москвы. Минимальная санкция по этой статье – штраф до 7 тысяч рублей, максимальное – административное выдворение за пределы страны.