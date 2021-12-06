Боец ММА отправится лихачить за пределами России

Оштрафовать на 5 тысяч рублей и выдворить из страны. Такое постановление вынес суд в Москве по делу очередного любителя опасной езды – бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева.

Уроженца Таджикистана задержали за грубые нарушения правил дорожного движения.

По данным МВД, Чоршанбиев лихачил на столичных улицах, а своими подвигами хвастался в социальных сетях. При этом российских прав и страховки у него не было.

Теперь боец дожидается высылки из страны в Центре временного содержания иностранных граждан.

Как сообщили в московской полиции, водителя "Тойоты Камри", нарушающего ПДД в Лефортовском тоннеле, заметили в ходе мониторинга Интернета.

При дальнейшей проверке оказалось, что мужчина нарушил режим пребывания на территории России.