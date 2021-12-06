Материалы о депортации лихача Чоршанбиева поступили в суд

В Останкинский суд Москвы поступили материалы из полиции, касающиеся бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который был пойман на злостном нарушении правил дорожного движения. За неоднократные нарушения – и не только ПДД – его могут выдворить из России.

"В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства, – сообщили ТАСС в пресс-службе суда. – Сам он также доставлен в суд".

Когда состоится заседание, пока не сообщается.

Чоршанбиев был задержан в Москве 3 декабря, после того, как устроил гонки в Лефортовском тоннеле. Свою опасную езду он снимал на видео, чтобы потом выложить в интернет. Как выяснилось, у молодого человека не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО, да и на территории России он находился незаконно. Правоохранителям он уже был известен по участиям в разных ДТП и драках. На Toyota Camry, на которой ехал Чоршанбиев, числится около 100 штрафов.

Выходец из Таджикистана, Чоршанбиев с 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Он провел семь боев, в четырех из них одержал победу.