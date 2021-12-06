Как поругались Ельцин с Горбачевым: новые подробности распада СССР

О Беловежских соглашениях президенту СССР Михаилу Горбачеву рассказал Станислав Шушкевич. Это было вечером 8 декабря 1991 года. Накануне Борис Ельцин был у Горбачева и рассказал о готовящейся поездке в Минск, чтобы обсудить двухсторонние вопросы с Шушкевичем. При этом Ельцин сказал, что подъедет Леонид Кравчук, которого Ельцин с Шушкевичем попробуют уговорить присоединиться к будущему Союзному договору.

"И вдруг такая новость, – рассказывает о реакции Горбачева Андрей Грачев (в 1991 году – руководитель пресс-службы президента СССР). – Поэтому первый вопрос: а где Ельцин? А Шушкевич сказал: он не может подойти к телефону, потому что сейчас разговаривает с Джорджем Бушем, с американским президентом".

"Буш узнал раньше о подписании Беловежских соглашений, чем Горбачев, как это произошло?", – спрашивала Наиля Аскер-заде у ближайшего соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса.

"Это произошло не специально. Когда мы подписали тот документ, первым, был звонок Шапошникову, нашему министру, маршалу", – рассказал Бурбулис в эксклюзивном интервью для фильма Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", который можно посмотреть на канале "Россия" или медиаплатформе "Смотрим".

Министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников политическое решение поддержал и пообещал гарантировать понимание в войсках. В это время Шушкевич пытался раньше соединиться с Горбачевым, но его долго не соединяли, шел процесс согласования. Когда Шушкевич начал разговаривать с Горбачевым, то Горбачев впервые обратился к нему на вы, чего раньше никогда не было, с вопросом: "А вы представляете, что учинит международная общественность?".

"Я говорю: представляю, вот, Борис Николаевич звонит Бушу, и, по-моему, он очень хорошо это воспринимает", – вспоминает, что ответил Горбачеву, Станислав Шушкевич.

После сообщения о заключении Союзного договора Москвой, Киевом и Минском Джордж Буш-старший сделал паузу, а затем сказал: да, понятно, продолжает Геннадий Бурбулис. А затем он поинтересовался, что с Михаилом и какова судьба Горбачева? Ельцин заверил его, что никаких проблем нет, не беспокойтесь.

О ссоре между Ельциным и Горбачевым рассказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Назарбаев рассказал, что в назначенное время приехал в Кремль, общался с Горбачевым.

"Через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?", – рассказывает Назарбаев. – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". "Я не собираюсь вам отвечать". Горбачев говорит: "Я пока президент Советского Союза".

Тогда Ельцин встал с места, походил-походил, а потом подошел к креслу и сказал следующее: "Да, пока вы президент. А в этом, на этом кресле я буду сидеть".

"Потом началась перепалка, ругань на высоких тонах", – продолжил Назарбаев.

При этом Запад прежде всего интересовал вопрос, кому достанется ядерное оружие. В фильме "30 лет без Союза" дан ответ на вопрос, кому достался ядерный чемоданчик Горбачева? Горбачев передавал чемоданчик не Ельцину, а министру обороны Шапошникову, поясняет советник директора ФСО России Сергей Девятов. При этом он добавляет, что министр обороны СССР Евгений Шапошников фактически уже никого не представлял, поскольку Советский Союз прекратил свое существование. В этой ситуации Шапошников выступал уже главнокомандующим войск СНГ – Содружества Независимых Государств.

Другие подробности смотрите в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза".