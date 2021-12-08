30 лет после распада Союза: никто не понял, почему так случилось

Фундамент украинского конфликта был во многом заложен ровно 30 лет назад, в день, когда руководители России, Белоруссии и Украины собрались в Беловежской пуще и ликвидировали Советский Союз. Как это им удалось? Наиля Аскер-заде встретилась с теми, кто готовил и подписывал Беловежские соглашения.

"Никто не думал подписывать там какой бы то ни было исторический документ", – заверяет председатель Верховного совет Белоруссии в 1991-1992 годах Станислав Шушкевич.

"Когда мы ехали в Вискули, мы к этому не готовились", – солидарен с Шушкевичем госсекретарь РСФСР, первый зампред российского правительства в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис.

Тем не менее, собрание в Беловежской пуще оказалось весьма представительным. От Белорусской и Украинской республик – первые лица, главы Верховных советов Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук, а также премьеры и министры иностранных дел. В составе российской делегации президент Борис Ельцин, госсекретарь Бурбулис, зампред правительства Егор Гайдар, советник по правовым вопросам Сергей Шахрай.

"Горбачев настойчиво просил, а Ельцин совершенно искренне это поддержал: постараться договориться с Кравчуком о том, чтобы возобновить какие-либо диалоги о создании Союза в любой правовой модальности", – подчеркивает Бурбулис.

Именно Бурбулис автор ключевой фразы, с которой и начинается документ: "СССР, как геополитическая реальность и субъект международного права, прекращает свое существование".

"Прилетаю в аэропорт, тут же мне во Внуково, к телефону, говорят, зовет Ельцин, – восстанавливает события исторического прошлого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. – "Нурсултан Абишевич, мы хотели вас просить прямо сейчас оттуда вылететь, мы знаем, что вы прилетели, мы подписали, и осталась ваша подпись". Я говорю: "Куда моя подпись?"

О том, что это должно было быть соглашение именно четырех государств, свидетельствует проект телеграммы Горбачеву. Ее писал советник Ельцина Сергей Шахрай. В ней участники встречи, где фигурирует и Казахстан, сообщают президенту СССР о создании Содружества независимых государств (СНГ).

"Для них это было важно – что славянские республики создают славянский союз. Если бы Казахстан принял участие, то уже другая окраска: Азия принимает участие. Такой повод я не хотел им давать", – мотивировал свой отказ о присоединении Нурсултан Назарбаев.

Историческое подписание прошло в вестибюле перед столовой в Беловежской пуще. Это оказалось самое большое помещение, его площадь 60 метров. Два стола поставили вместе, чтобы все смогли разместиться. Сама процедура подписания заняла несколько минут.

"Какие эмоции, какие чувства вы испытывали, когда пописывали этот документ?" – интересуется у Станислава Шушкевича Наиля Аскер-заде.

"Эмоции у меня появились, когда я ехал в автомобиле, – смеется представитель Белоруссии. – Я слушал приемник. Я понял, что, в общем-то, сотворено что-то великое. Все называют: Ельцин, Кравчук, а потом какой-то Чучкевич, Шучкевич".

"Сказать, что радость у нас была? Не было какой-то – не пели, не танцевали. Мы понимали ответственность", – делится своим пониманием момента Леонид Кравчук.

Как только были поставлены подписи под документом, Ельцин звонит в Москву, но не Горбачеву, а министру обороны Шапошникову: нужно было заручится поддержкой армии. Второй звонок был в Вашингтон президенту Джорджу Бушу.

"Разговариваете с президентом США. Это стыдно! Стыдобище", – критиковал за этот звонок Ельцина президент СССР Михаил Горбачев.

"Борис Николаевич говорит: господин президент, подписали документ о создании Содружества, – рассказывает о звонке Ельцина Джорджу Бушу-старшему Бурбулис. – И он говорит: да, понятно, а какая судьба Горбачева? Ельцин заверяет, что никаких проблем, не беспокойтесь".

О судьбе Горбачева Борис Ельцин публично объявит уже на встрече в Алма-Ате 21 декабря, где состав СНГ расшириться до 11 стран.

"Мы с уважением относимся к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, – подчеркнул Ельцин. – Мы решили вопросы, касающиеся его материальной, другой его ситуации, его обеспечения на период после его отставки".

"Потом звонил Горбачев, я все рассказал, – продолжает Назарбаев. – Говорю: чтобы уйти от конфронтации, все равно Беловежское состоялось соглашение, я говорю: надо с этим согласиться. "А мне какую роль вы отвели?" Я говорю: Михаил Сергеевич, отставка в этих условиях. Советского Союза нет – значит, и президента нет".

Ратификацию беловежских соглашений поддержали 188 депутатов, против было шестеро. Сразу после этого Верховный совет денонсировал договор об Образовании СССР от 1922 года.

"Шантажировали постоянно членов Верховного совета тем, что Верховный совет Белоруссии уже ратифицировал, Украины – ратифицировал, все уже ушли, мы остались последние. Дескать, все, ничего изменить невозможно!" – заявляет депутат Верховного совета РСФСР Сергей Бабурин.

25 декабря 1991 года станет де-факто последним днем в истории Советского Союза —президент Михаил Горбачев объявит об отставке.

"В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР", – заявил Михаил Горбачев перед телекамерами.

В тот же день в 19:38 красный флаг над Кремлем будет спущен и заменен на российский триколор. 26 декабря Верховный совет принимает декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Союза независимых государств, в который войдет девять республик. Советский Союз, некогда ставший родным домом для 15 республик, победитель во Второй мировой войне, просуществовал ровно 68 лет 11 месяцев и 27 дней.