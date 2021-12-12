Как разваливали Советский Союз

8 декабря – скорбная дата календаря. В этот день 30 лет назад группа советских политиков собралась в тайне от президента СССР Горбачева, чтобы ликвидировать советское государство. Они отправились на самый запад страны и встретились в охотничьем домике в Беловежской пуще Белоруссии, в 8 километрах от польской границы. В итоге появился документ с такой ключевой фразой: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Подписи под документом поставили тогдашние лидеры советских республик-учредителей Советского Союза: Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич.

Авторство формулировки "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование" принадлежит литовцу Геннадию Бурбулису.

"Я не просто не жалею, может быть, даже по-мальчишески горжусь тем, что внук и правнук литовских эмигрантов парнишка Гешка Бурбулис в декабре 1991 года в новом российском государстве подписывает этот документ", – сказал Бурбулис.

Это была цитата из нового фильма Наили Аскер-Заде "З0 лет без Союза". Тема развала СССР до сих пор привлекает документалистов. Живы еще участники того процесса. Бесценны их свидетельства. Уже можно пользоваться собранным, что позволяет довольно точно восстановить картину. 10 лет назад мы с режиссером Саидой Медведевой отсняли 8-серийный документальный фильм "СССР. Крушение".

Юридически подписанное в Белорусиси было довольно неряшливо, спорно, свершено в угаре и, как говорится, не приходя в сознание. Позже Госдума России даже признает незаконной денонсацию Союзного договора, но тогда усталость металла, из которого сделан СССР, оказалась слишком велика.

Юридическая чистота? Позвольте. Свобода – значит, можно. И факт остается фактом: та самая встреча в заброшенном белорусском местечке Вискули стала ключевым моментом в развале СССР.

Советский Союз – удивительное явление в истории человечества. То было государство-порыв, государство-эксперимент, сверхидея. Кончилось все на Горбачеве.

После смерти политически бесцветного генсека ЦК КПСС Константина Черненко Михаил Горбачев оказался самым молодым членом Политбюро ЦК КПСС. На первую позицию его предложил Андрей Громыко – легендарный министр иностранных дел СССР, чья подпись стоит под учреждением Организации Объединенных Наций сразу после Второй мировой. Некогда ставропольский комбайнер откровенно нуждался в интеллектуальной подпитке. Ему приглянулся Александр Яковлев.

"Александр Николаевич Яковлев – идеолог и главный организатор политики гласности. По собственным признаниям, скрытый антимарксист и антикоммунист. Репутация иезуитски умного человека. Стажировался в Колумбийском университете США, доктор наук. Карьера по линии партийной пропаганды и агитации. В состав Политбюро будет введен по инициативе Горбачева. Свою работу в Компартии позднее объяснит стремлением использовать тоталитарную систему против нее самой. В конце жизни принял буддизм".

У руля СССР де-факто оказался этот тандем. Под лозунгом перестройки без созидательной программы по трансформации советской системы в нечто более жизнеспособное шел разлом огромной страны. Метили вроде бы в тоталитарную систему, а рушили державу. Сейчас ясно, что Китай, например, справился с модернизацией страны, а лидеры СССР – нет. Кто-то не смог, кто-то не хотел, но результат – развал. Смешно и грустно, но Михаил Горбачев "не знал" о межнациональном конфликте в Нагорном Карабахе, "не знал" о советских десантниках, которые рубили саперными лопатками женщин в Тбилиси, "не знал" о стрельбе при штурме телебашни в Вильнюсе и гибели там лейтенанта-альфовца Виктора Шатских. Наконец, оказался не способен уладить зарождавшийся при нем кровавый конфликт в Приднестровье.

Во всех этих горячих точках я тогда работал как журналист и видел, ощущал, сколь не хватало умной и ответственной политики центра. Все было брошено на самотек. В таких условиях и расцвел национализм местных элит, от которого шаг до сепаратизма.

Горбачева тем временем пьянила романтика отношений с британским премьером Маргарет Тэтчер, которая стала для него на международной арене своего рода крестной матерью. И азартные отношения с Америкой, где президент Рональд Рейган прямо сформулировал задачу: уничтожить СССР. Эту цель – уничтожение СССР – Рейган прямо зафиксировал в документах Совета национальной безопасности США, в частности, в Директиве №66, принятой еще в ноябре 1982 года.

"Директива о решениях по национальной безопасности №66 описывает экономические и финансовые аспекты по уничтожению Советского Союза. Директива о решениях по национальной безопасности №75 описывала общую стратегию в отношении Советского Союза. Документ включал меры по наращиванию военной мощи, основные цели по ограничению возможностей СССР во всем мире, по ограничению его авантюризма, по ограничениям на его экономическую и финансовую систему, по изменению внешней политики США на более откровенную, более прямолинейную, а также общую картину интегрированной систематической стратегии Америки с целью отбросить и в конченом счете привести Советский Союз и его империю к смерти. Все это было описано в одном документе, экономический раздел которого мне выпала честь написать", – рассказал советник Рейгана Роджер Робинсон.

То есть цель американской дипломатии – смерть партнера, смерть страны-партнера. Прямым текстом.

Понятно, что публично Горбачевым восхищались, его принимали, как никогда и никого из советских лидеров. "Новое мышление". Аплодисменты! Слово "перестройка" вошло в английский, и все внешние проявления дружбы были налицо. На деле секретная Директива №66 работала: искусственно снижались мировые цены на нефть и газ с целью лишить СССР валютных поступлений, вводились жесткие ограничения на поставки к нам высокотехнологичных товаров, давили на Европу с целью остановить строительство туда трубопроводов из Сибири, применялись санкции.

В таких условиях, когда СССР еще и внутри находился в межнациональном раздрае, когда экономика сыпалась, а центральная власть словно потерялась, избранный всенародно президентом Российской Федерации в составе СССР Борис Ельцин продолжал бороться за власть.

А для того, чтобы стать первым человеком в стране, страну нужно было поделить на куски, возглавив самый большой из них. Таков был его план. Лидеров союзных республик (Украины и Белоруссии) Кравчука и Шушкевича план устраивал, ведь и они становились первыми, выходя из-под уже непривлекательной власти Кремля. В итоге все трое собрались в Вискулях. Там Ельцин свой заготовленный план предложил Кравчуку и Шушкевичу: СССР упразднить, а вместо этого создать на троих союз уже независимых государств. Будем дружить.

Ельцин, как всегда, пил много, о Крыме даже и не вспомнил. Не до Крыма. Понятно, что если бы вспомни, то Кравчук, не задумываясь бы, и согласился. А так не вспомнил... Зато первым делом позвонил президенту США Бушу – доложиться.

"Первое, что он сказал: господин президент, я должен вас проинформировать, что больше Советского Союза нет", – вспоминал советский и белорусский государственный деятель Вячеслав Кебич.

"Буш спросил: а как Михаил, как Горбачев? Ельцин сказал: очень надеемся, что он это поймет адекватно. И тогда Буш сказал: да, наверное, это вынужденное, но верное решение", – отметил Бурбулис.

"Но был вопрос, а что с ядерным оружием, с ядерной кнопкой, ответил: ядерная кнопка у меня. Это было полное вранье. Какая ядерная кнопка могла быть у Ельцина?" – сказал Кебич.

То есть Ельцин про ядерную кнопку Бушу приврал. Ну, для красного словца, что говорит об уровне ответственности в тот момент.

Из Вискулей буквально разбегались, опасаясь ареста как заговорщиков. Не вспомнили и о Средней Азии.

"Было очень даже обидно. И когда мы созвонились с коллегами в Центральной Азии, конечно, все они выражали свои обиды, что как это так, нас бросили, собрались сами, решили без нас", – отметил бывший президент Киргизии Акар Акаев.

Справедливости ради следует уточнить, что лидера Казахстана Назарбаева в Вискули приглашали. Лишь долетев до Москвы, он узнал о затее и дальше не двинулся. Из соображений порядочности.

"Для них это было важно, что славянские республики создают славянский союз. Если бы Казахстан принял участие, то уже другая окраска: Азия принимает участие. Такой повод я не хотел им давать. И тут же в аэропорт звонит Горбачев мне, говорит: ты знаешь, они переворот совершили в Беловежье. Я говорю: что будем делать, мне что, назад улетать или как? Он говорит: нет, приходи завтра", – вспоминает Назарбаев.

Назарбаев с Ельциным по его возвращении из Беловежской пущи увиделся у президента СССР Михаила Горбачева 9 декабря в Кремле. Перед тем, как туда прибыть, Ельцин на всякий случай у Горбачева по телефону справился, не арестуют ли его? Горбачев дал гарантии. Но разговора не получилось.

"Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: ну, что вы натворили и что вы хотите? Что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными Вооруженными силами? Ельцин выскочил и говорит: вы что, допрос мне устраиваете? "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". "Я не собираюсь вам отвечать". Горбачев говорит: пока я – президент Советского союза. Он с места встал, походил, походил, подошел к его креслу и говорит: да, пока вы президент, а в этом кресле я буду сидеть Потом началась перепалка, ругань на высоких тонах", – отметил Назарбаев.

Чем кончилось, всем известно. С тех пор прошло 30 лет. Каковы уроки?

"Нужно было менять систему – политическую, экономическую, но нужно было бороться за сохранение единства и целостности российского государства, которую просто большевики переименовали, назвав Россию СССР. Вот и все, но это же была Россия, но просто под другой вывеской. А ее довели до развала. До распада", – подчеркнул Владимир Путин.

Это первое. А теперь – о международном измерении. Горбачевский Советский Союз и ранняя Россия при Ельцине в отношении государств Запада – это добрейшая собака породы лабрадор, которая готова была лизнуть руку любому при каждом случае и в ответ на просто взгляд в нашу сторону. Мы могли бы ставить любые "красные линии" и требовать их письменной фиксации в ответ на полный вывод войск из ГДР и поддержку объединения Германии. Могли бы сохранить хоть одну военную базу там? Могли и получили бы согласие. А базу в Польше? И в Польше тоже.

Могли бы потребовать письменных гарантий нераспространения НАТО на Восток? Да. И получили бы такой документ. Козыри-то на руках были. Один вывод миллионной группировки советских войск из Европы чего стоит. Могли бы получить за это миллиарды на обустройство военных? Да. Но Горбачев вывел армию без всего этого и практически в чистое поле.

Могли бы потребовать достойного статуса русских в Прибалтике? Тоже да. И получили бы. И могли бы поставить условие, чтобы страны Прибалтики по модели Финляндии не вступали в НАТО, с охраняя нейтральный статус. И все бы согласились. А то сейчас какая-то Эстония с населением всего-то чуть больше миллиона человек – у нас лишь в одном Западном округе Москвы больше – как член НАТО пытается нам угрожать. Вот что значат непроговоренные тогда условия. Не надо иллюзий в отношении Запада. Там по умолчанию всегда ведут себя в отношении России просто хищнически и с американской улыбкой.

Легковесность суждений о том, чтобы отпустить тех, кто якобы "с нами не хочет". Ведь ровно такие настроения в СССР, ровно такой популизм и такая дешевая щедрость за чужой счет привели к развалу величайшей страны. Живы ли такие настроения у нас и сейчас?.. Живы. Точно и едко их воспроизвел на встрече с президентом Путиным кинорежиссер Александр Сокуров.

Для начала – просто, чтобы почувствовать особенности творческого мышления, Сокуров выдвинул инициативу по женской линии. Послушайте – экзотика! Такого нет ни в одной стране мира! "Выступаю с законодательной инициативой – отменить все наказания гражданам женского пола за участие в общественно-политическом движении. Милосердие выше справедливости", – сказал Сокуров.

Все так, за исключением одной малости. У нас в России никаких наказаний за участие в общественно-политическом движении нет не только для женщин, но и для мужчин. Никто никого за участие в общественно-политических движениях не преследует. Точка.

А теперь про настроения, нацеленные на распад России. Вот они, словно клон лозунга конца 80-х "Давайте всех отпустим!", – прямо на заседании Совета по правам человека при президенте в прямом телеэфире.

"Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем, всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начать жить своей жизнью", – сказал Александр Сокуров.

"Откуда вы знаете кто с нами хочет жить, а кто не хочет?"- поинтересовался Владимир Путин.

"Давайте проверим", – предложил Сокуров.

"Проверяли. В том числе в ходе голосования по Конституции. Вот посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно сейчас на этот счет дискутировать и сколько угодно долго, но, я вас уверяю, подавляющее большинство людей понимает, с чем оно столкнется, если будет действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе. Вы говорите о многообразии. Привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан. Или Карачаево-Черкесию. Разделить карачаевцев, черкесов. Там много вопросов, я знаю очень хорошо. У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – возмутился Путин.

"Я хочу предложить думать. Нашей Конституции – 100 лет. Нашему строительству – 100 лет", – ответил Сокуров.

"Александр Николаевич, у нас с вами сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать и приставать. Я вас знаю очень давно. И отношусь к вам с большим уважением, потому что вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи, следовало как следует сначала рассмотреть и подумать, например, отношения среди вайнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно. Да, повторяю еще раз, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому нужно очень серьезно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили. И кровавый период середины 90-х и начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Но разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Не надо толкать нас назад. Не нужно. Что касается того, что мы кормим кого-то или не кормим. Распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это тогда будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? В НАТО это хотят сделать", – отметил глава государства.

"Я хочу предложить подумать о том, что происходит в стране и как она построена. Я предлагаю думать, Владимир Владимирович", – настаивал режиссер.

"Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Так перед тем, как это сказать, надо было хорошо подумать. Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде, чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Но это очень серьезные вещи", – подчеркнул Путин.

"Лучше сказать прямо", – настаивал Сокуров.

"Нет, некоторые вещи лучше сказать прямо, а некоторые о некоторых вещах лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят, позвоните, приходите, обсудим. Вопроса нет. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи и чувствительные. Можно легко обидеть кого-то, оскорбить", – считает президент.

"Согласен", – ответил Сокуров.

Вот так, собственно, и закончим. Начали с 30-летия развала СССР, а под конец обнаружили, что те самые настроения в сознании нашей прогрессивной интеллигенции до сих пор живы в неповрежденном состоянии. Вот и работаем с ними. Как и с теми международными проблемами, о решении которых в ходе развала СССР никто не позаботился.