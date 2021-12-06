Обработка самолета S7 автомобильной незамерзайкой поставила под удар жизни людей

Росавиация начала расследование инцидента с обледенением самолета S7 Airlines. Второго декабря он выполнял рейс Магадан – Новосибирск и на ручном управлении – экстренно сел в аэропорту Иркутска. На борту было 199 пассажиров. Возбуждено уголовное дело. Экипаж на время следствия отстранен от полетов.

В Магадане, сразу после инцидента, скрылся сотрудник, отвечающий за противообледенительную обработку самолетов. Прокуратура уже начала проверку.

Предположительно, в пробах, взятых на бетоне аэропорта, был обнаружен метиловый спирт. Что может указывать на факт обработки самолета простой автомобильной незамерзайкой, а не спецраствором, что и привело к обледенению корпуса.

Техники аэропорта эту версию не признают. Не исключается, что обработка проходила в пропорциях, указанных командиром судна. Где большей частью раствора был кипяток. Эти данные тоже сейчас изучаются. Росавиация инициировала расследование инцидента.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 321-271 N авиакомпании S7. Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ "Авиарегистр России", где будет проведено математическое моделирование данной ситуации"", – сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУТ СК России Чернакова Наталия.

Накал обстановки на рейсе Магадан Новосибирск понятен по записи переговоров пилотов с диспетчером. События развивались так стремительно, что за первые 10 минут полета самолет успел набрать высоту до 4 километров и тут же провалиться до полутора.

"Он провалился в ямы, мы понимали что-то мешает ему подняться. Паники не было", – сказал пассажир рейса Магадан – Новосибирск Андрей Никитин.

Бак самолета был заправлен минимум на шесть часов пути, поэтому сесть сразу не смог. Лайнер сделал несколько кругов над Магаданом, потом было принято решение лететь в ближайший Якутск. Из-за погоды там борт не приняли.

Только в небе над Якутией система начала справляться с обледенением. Вместо Новосибирска, самолет успешно сел в Иркутске.