Зеленский посетил украинскую передовую в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины. Он осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ, ознакомился с оперативной ситуацией в регионе и поздравил военных с профессиональным праздником.

"Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Владимир Зеленский во время вручения военнослужащим государственных наград и ценных подарков.

Ранее в своей поздравительной речи в честь 30-летия со дня создания ВСУ президент Украины отметил, что украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная "сломать любые захватнические планы врага".