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Ситуация на Украине 34 минуты назад

17 февраля 2022 16:44

Зеленский вышел в Азовское море


president.gov.ua

@op_ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую области, где ознакомился со службой Морской охраны.

Глава государства на поисково-спасательном судне "Капитан Чусов" вышел в Азовское море. Там он встретился с пограничным кораблем "Донбасс" и малым бронированным катером "Лубны". Зеленский поприветствовал моряков и поблагодарил за службу.

Начальник регионального управления Морской охраны Олег Костур подарил президенту памятный знак, сообщает офис Зеленского.

Также президент Украины в интервью BBC заявил, что вступление в НАТО – это гарантия безопасности и суверенитета страны.

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