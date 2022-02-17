Зеленский вышел в Азовское море

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую области, где ознакомился со службой Морской охраны.

Глава государства на поисково-спасательном судне "Капитан Чусов" вышел в Азовское море. Там он встретился с пограничным кораблем "Донбасс" и малым бронированным катером "Лубны". Зеленский поприветствовал моряков и поблагодарил за службу.

Начальник регионального управления Морской охраны Олег Костур подарил президенту памятный знак, сообщает офис Зеленского.

Также президент Украины в интервью BBC заявил, что вступление в НАТО – это гарантия безопасности и суверенитета страны.