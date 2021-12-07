"Признаю вину": мать из Казани, избившая дочь из мести мужу, раскаялась

Женщина из Казани, избившая полуторагодовалую дочь на видео, признала свою вину и раскаялась в содеянном.

"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех, у всей общественности, у всех, кто знает, кто видел, абсолютно у всех", – заявила женщина на видео, опубликованном на YouTube-канале СК РФ.

Ранее по соцсетям разлетелся видеоролик, на котором женщина, снимающая видео, толкает, швыряет на пол и бьет маленькую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться​​​.

"Почему он с другой бабой поехал? Мы же ему не нужны", — слышится голос за кадром.

Правоохранители выяснили, что мать, выпив, решила так отомстить мужу, с которым у неё случился конфликт на почве ревности Возбуждены уголовные дела по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции.