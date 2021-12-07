В Казани свекровь "сдала" невестку, избивавшую дочь из мести мужу

Жительницу Казани, из мести к мужу истязавшую свою дочь и снимавшую это на камеру, правоохранительным органам "сдала" свекровь. Отец ребенка, для которого было предназначено это жуткое видео, переслал его своей матери. Бабушка ребенка была шокирована увиденным и поспешила обратиться полицию, сообщает ГТРК "Татарстан".

Ребенок после произошедшего находится в больнице. Девочку навещали сотрудники прокуратуры. Они принесли пострадавшей мягкие игрушки. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное, но на теле малышки остались синяки после побоев. Пока ребенок будет находиться в больнице. Мать находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что 31-летняя женщина поссорилась с супругом. В отместку она решила снять издевательства над их ребенком на камеру и отправить мужу видео этого избиения, чтобы причинить мужчине страдания.

На опубликованном видео видно, как женщина толкает малышку на пол, пинает ее. Ребенок плачет. Мать продолжает свои издевательства и комментирует все происходящее. В ролике она назвала ребенка "подопытным кроликом".

"Почему он с другой бабой поехал? Мы же ему не нужны", — слышится голос за кадром.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Подозреваемая задержана. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела.