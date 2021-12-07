Срок действия ПЦР-теста сокращен на сутки

С 72 часов до 48 часов сократила действие отрицательного ПЦР-теста глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новое положение Роспотребнадзора вступает в силу с 8 декабря. Сокращение срока действия ПЦР Попова объяснила рисками распространения в России омикрон-штамма коронавируса. Он, по ее словам, вызывает более быструю реакцию организма.

На 7 декабря в России выявлены два случая заражения "омикроном", оба завезены туристами из ЮАР. Распоряжение Роспотребнадзора размещено на официальном портале правовой информации. В распоряжении отмечается, что все прибывшие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини (экс-Свазиленда), ЮАР, Гонконга и с Мадагаскара должны на 14 дней уходить на изоляцию. Если у них нет клинических проявлений простуды, то они выписываются из обсерватера без проведения ПЦР-теста.

Исключение сделано для экипажей воздушных и морских судов, перевозящих пассажиров. Первый ПЦР-тест берется у них в первые два дня с момента прибытия в Россию, а второй – с 10 на 12 день после въезда.

У контактировавшего с больным COVID-19 отбор биологического материала происходит при появлении клинических симптомов, сходных с коронавирусом.

"Омикрон" может попасть в Россию уже из 50 стран мира. Штамм обнаружен в Израиле, в 10 из 50 североамериканских штатах, в Чехии, Британии, Ирландии, Бельгии и ряде других стран. На наличие "омикрона" были проверены уже первые пять тысяч вернувшихся в Россию пассажиров. Кроме того, 17 ноября глава Роспотребнадзора заявила, что россияне с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию.