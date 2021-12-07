Полицейский рассказал, как задержал убийцу из МФЦ

Убивший двух человек в московском МФЦ Сергей Глазов имел при себе не только пистолет, из которого вел огонь, но и нож. Об этом рассказал обезвредивший преступника сотрудник подразделения по вопросам миграции старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.

Он находился в своем кабинете, когда услышал звуки выстрелов и вой пожарной сирены. Выйдя в коридор, страж порядка увидел убегающего мужчину.

"При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие", – рассказал Домолаев.

Он обезвредил подозреваемого и удерживал его до прибытия подкрепления.



Известно, что Глазов стрелял из пистолета Glock, который не был зарегистрирован.

Глава МВД представил Домолаева к государственной награде.