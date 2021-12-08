Убийца из МФЦ держал дома токарный станок

Сергей Глазов, который накануне устроил стрельбу в центре "Мои документы" на юго-востоке Москвы, признал свою вину. Напомню, он убил двоих человек и четверых ранил.

Спецназ Росгвардии ведет Сергея Глазова на первый допрос. Работают жестко.

"Следователи 1-го управления по расследованию особо важных дел допросили подозреваемого, который полностью признал свою вину. В качестве свидетелей допрошены 13 человек", – заявили в СКР Москвы.

Свои действия Глазов объяснил ссорой с сотрудниками МФЦ. Убил двоих. У администратора Владимира Шеменева остались жена и двое детей. Вторая жертва, охранник Алексей Рузлев, пытался остановить убийцу.

Четверо раненых, в том числе 10-летняя девочка, сейчас в больницах. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших в НИИ Склифосовского, а затем приехал в МФЦ "Рязанский". Возложил цветы в память о погибших и поблагодарил полицейского Георгия Домолаева, который и обезвредил преступника.

Актер Илья Артамонов, он служит в Театре российской армии, помогал задержать убийцу. В МФЦ пришел за паспортом и видел, как старший лейтенант Домолаев бросился на вооруженного злоумышленника и не позволил ему вновь применить оружие.

"Он герой! Сначала он держал его, но мы быстро подскочили и за несколько секунд буквально уложили его. То есть он полетел в сугроб. Быстро его скрутили", – вспоминает Артамонов.

Глазов приехал в МФЦ на черном велосипеде. С собой помимо пистолета у него были крупная сумма денег, нож и патроны.

"Огромное количество всяких кармашков у него, подсумок. На велосипеде были подсумки. То есть человек подготовленный", – добавляет Артамонов.

Еще больше странных предметов следователи нашли у него дома. Сергей Глазов жил неподалеку от МФЦ "Рязанский", в пятиэтажке на улице Коновалова, в квартире 75. Всю ночь здесь шли обыски. Сейчас двери квартиры опечатаны.

Бывший военный. Подполковник, уволенный со скандалом, жил один, читал фантастические романы, на них же упражнялся в стрельбе. Соседи, на удивление, ничего не слышали. Дома Глазов хранил токарный станок.

"Фактически и сам Glock переделывали, и патроны под него тоже подверглись переделке. Вот это и определило то, что во время стрельбы этого преступника пистолет перекосило, и он дальше не мог вести огонь на поражение", – считает председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Сейчас Глазов в изоляторе временного содержания. Скорее всего, в заключении он останется до суда. Завтра его планируют арестовать.