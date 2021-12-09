Убийца из московского МФЦ раскаивается и не собирается обжаловать арест

Сергей Глазов, ставший фигурантом резонансного расследования об убийстве в МФЦ на юго-востоке Москвы, раскаивается и не собирается обжаловать меру пресечения, об этом в четверг, 9 декабря, заявил адвокат обвиняемого Петр Колдов.

По данным, которые приводит ТАСС, Колдов полагает, что его подзащитный устроил стрельбу спонтанно и не готовился к преступлению заранее. Эту версию еще предстоит проверить правоохранителям.

Напомним, что Пресненский районный суд города Москвы отправил под арест Сергея Глазова, который пробудет в следственном изоляторе как минимум до 7 февраля 2022 года.

Известно, что бывший военнослужащий расстрелял людей в столичном МФЦ, жертвами ЧП стали два человека, еще четверо, в том числе – ребенок, пострадали.

Установлено, что огонь велся из пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами, который Глазов достал в ответ на просьбу надеть медицинскую маску.