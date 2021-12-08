Спасателям осталось поднять тело последнего шахтера из "Листвяжной"

В Кемеровской области спасатели подняли из "Листвяжной" тело ещё одного погибшего шахтёра. Об этом в среду, 8 декабря, сообщается на официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса, передает ГТРК "Кузбасс".

В поисках последней жертвы трагедии, которая произошла в Кемеровской области утром 25 ноября, спасателям осталось обследовать менее километра шахты.

Ранее, 7 декабря спасатели обнаружили и подняли на поверхность тела 13 погибших.

Всего под землей в момент ЧП находились 285 человек. Большинство из них смогли выйти на поверхность. Более ста человек получили различные травмы. Однако Для 51 человека этот спуск в шахту оказался последним. Среди жертв трагедии есть как горняки, так и спасатели.