Предполагаемые соучастники убийства из "лихих 90-х" арестованы в Петербурге

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемых подельников экс-главы Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабы, которому инкриминируют умышленное убийство.

Как сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, задержанный 7 декабря Владимир Карпинский отправлен под стражу до 6 февраля. Такая же мера пресечения на этот же срок избрана другому фигуранту дела, Анатолию Мотылю.

Кулибабе, Карпинскому и Мотылю вменяют убийство, совершенное в 1993 году. Двое мужчин были расстреляны на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге из автоматов Калашникова. По неофициальной информации, убиты были бизнесмен и сотрудник правоохранительных органов.

Следствие считает, что Владимир Кулибаба мог организовать нападение из-за личного конфликта с жертвами, а Карпинский и Мотыль выступили в качестве исполнителя и пособника.