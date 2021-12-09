Запад активизировался. Пусковые установки России готовы

В последнее время стратегическая авиация США гораздо чаще совершает полеты у восточной границы России. Американцы тренируются в выходе на рубеж атаки крылатыми ракетами. Как рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге в четверг, ПВО России отслеживает такие цели, в том числе и для "предотвращения инцидентов". Только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за ноябрь 2020 года.

В целом НАТО за последние несколько лет заметно усилило военную активность у рубежей России. По данным Герасимова, Альянс каждый год проводит около 40 крупных учений.

Начальник Генштаба отметил, что для участия в маневрах члены НАТО перебрасывают в Европу значительное количество военной техники. Но, когда учения заканчиваются, техника остается.

НАТО использует в своей военной активности и внеблоковые государства – Швецию, Финляндию, Австрию, сказал Герасимов.

В Черном и Балтийском морях, продолжил начальник Генштаба, НАТО также часто проводит тренировки экипажей кораблей и самолетов.

В Черное море в этом году корабли нечерноморских членов НАТО заходили 29 раз. В прошлом году таких заходов было 23.

"При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер", – отметил Герасимов.

Что касается ядерного оружия, продолжил начальник Генштаба, то в России более 95 процентов пусковых установок содержится в постоянной боевой готовности.

Ракетные войска стратегического назначения перевооружаются на комплексы "Ярс" и готовят к боевому применению ракетные комплексы "Авангард".

ВМФ России скоро получит еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава". Стратегические ракетоносцы проходят модернизацию. На их вооружении будут стоять высокоточные ракеты большой дальности, сказал Герасимов.

Валерий Герасимов заявил, что ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника.

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