В Москве будет как в Нарьян-Маре

В пятницу, 10 декабря, в центре Европейской части России ожидается температура на 8-10 градусов ниже нормы. По словам научного руководители Гидрометцентра Романа Вильфанда, это будет самый холодный день недели.

По словам метеоролога, Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Наблюдаются сильное вымораживание и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока.

В столице 9 декабря температура соответствует 31 января, самому холодному дню года (по климатической статистике). Вильфанд обратил внимание на то, что погода на 50 дней опережает свое развитие.

10 декабря будет еще холоднее. В Москве температура опустится ниже нормы на 8-10 градусов — это климатическая норма для Нарьян-Мара.

Роман Вильфанд пояснил, что сильное похолодание в Москве не связано с морозами в Санкт-Петербурге, которые наблюдались в начале недели. Капризы погоды связаны с антициклоном и воздушными массами с Новой Земли.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что в Москву и Подмосковье пришли настоящие зимние холода.