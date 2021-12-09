Америка уже не та: что задумал Вашингтон

Президент США Байден торжественно открыл виртуальный "саммит за демократию" – форум, на который пригласили более 100 стран. Чем руководствовались при выборе участников – неизвестно. Россию и Китай, например, не пригласили. В Москве и Пекине заявили, что этот саммит подрывает роль ООН. Что касается решений – Байден уже объявил, что выделит более 400 миллионов долларов на некое "демократическое обновление".

Белый дом, который уже украшен к Рождеству, решил устроить себе еще один праздник – так называемый "саммит за демократию". Президент Джозеф Байден, который открывает встречу, широко анонсировал ее в Конгрессе еще весной.

"Мы должны доказать, что демократия по-прежнему работает, что наше правительство по-прежнему работает, и мы можем приносить пользу нашему народу", – сказал Джо Байден.

Нашему – тут ключевое слово. Участников приглашали выборочно. Всего 110 государств. Из бывших союзных республик позвали Украину, Грузию, Армению, Молдавию и прибалтийские страны. Все по принципу – "против кого дружим".

"Цель саммита – сделать так, чтобы нас было лучше слышно, чтобы мы усилили противодействие набирающим силу автократиям", – заявил Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО, глава Фонда Альянса демократий.

Все карты накануне саммита раскрыл советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Править бал под прикрытием демократических лозунгов Штаты намерены, невзирая на международное право.

"Мы вступили в ту эру внешней политики и международных отношений, когда речь больше не идет об огромных официальных структурах как греческий Парфенон, например, об Организации Объединенных Наций, Международном валютном фонде, Всемирном банке и так далее. Теперь это более сложная смесь. И это хорошо, потому что подходит США, и позволяет нам применять силу вместе с союзниками в различных форматах, чтобы, в конечном счете, обеспечивать нужные результаты для американского народа, его безопасности и процветания", – пояснил Джейк Салливан.

Проведением саммита США пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии – так на это отреагировали в Кремле. Слова самого Джейка Салливана прокомментировали в российском МИДе.

"Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", – считает Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

В интересах своего режима Штаты создают и новые военно-политические союзы. Это и пресловутый AUKUS – триумвират США, Британии и Австралии – и QUAD, четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Система "свой – чужой" в действии. Эту же цель преследует и "саммит за демократию", считают политологи.

"Саммит за демократию" – это попытка снова перезагрузить систему международного права, систему международных институтов послевоенных. Америка уже сама понимает, что не может доминировать в мире так, как это было 30 лет назад, после развала СССР, все-таки американский миропорядок подходит к концу, и то, что мы видели в Афганистане, во многом показатель этого, американская демократия внутри США испытывает кризис за кризисом", – пояснил Малек Дудаков, американист, политолог.

Для спасения демократии США намерены использовать даже ядерный арсенал – готовность к этому в эфире Fox News продемонстрировал сенатор Роджер Уикер, оседлав любимую тему всех вашингтонских ястребов. Речь зашла о якобы российской агрессии в отношении Украины.

Республиканец Уикер, комментируя переговоры Путина и Байдена, посчитал, что глава Белого Дома был слишком демократичен.

"Мы не исключаем возможность первыми применить ядерное оружие. Не думаю, что это произойдет. Но президент США должен говорить обо всех возможностях, которыми мы располагаем. Потеря демократической Украины в результате российского вторжения станет переломным моментом для свободной Европы", – сказал Роджер Уикер, член Сената США от штата Миссисипи, представитель Республиканской партии США.

В посольстве России в США эти слова назвали "безответственными". Роджеру Уикеру посоветовали ознакомиться с совместным заявлением лидеров двух стран, которое они сделали в июне. В нем говорится о недопустимости ядерной войны. В российской дипмиссии отметили, что американскому политику не подобает шутить про такие вещи.

А вот в Китае – Пекин, как и Москву на саммит не пригласили – напомнили Штатам, чего на самом деле стоит их демократия.

"Во имя демократии США начали военные интервенции в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах, что привело к гибели сотен тысяч мирных жителей и вынужденной миграции десятков миллионов человек. Вместо того, чтобы извлекать уроки и исправлять свои ошибки, США пошли еще дальше, открыто созвав этот так называемый "саммит за демократию", чтобы спровоцировать раскол и конфронтацию в мире ради своей геополитической стратегии", – заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

Американский "саммит за демократию" уже спровоцировал раскол в Европе. На мероприятие не позвали Венгрию, которая входит и в ЕС, и в НАТО.

Будапешт, в свою очередь, устами министра иностранных дел республики ответил, что не нуждается в судьях, которые бы оценили состояние демократии в суверенном государстве.

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