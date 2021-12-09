Черный плащ и предсмертные записки: детали ограбления банка

Опустошила кассу на 23 миллиона рублей и пустилась в бега. В Красноярском крае разыскивают сотрудницу банка, которая похитила крупную сумму в рублях и валюте. История очень запутанная. Перед исчезновением Анна Григорьева оставила родственникам предсмертную записку и сообщила, что получала от кого-то угрозы.

Подъезд жилого дома Ачинска. 4 утра. На кадрах, вероятно, 30-летняя Анна Григорьева, которая, как считают следователи, украла миллионы рублей из кассы банка. Спрятавшись за черным плащом и укрывшись капюшоном, она неторопливо спускается по ступенькам. При этом верхней одеждой прикрывает какой-то предмет – не исключено, что коробку с деньгами. Девушка выходит из подъезда, а дальше след теряется. Найти ее не могут ни муж, ни друзья, ни коллеги.

"В Ачинске сотрудники полиции разыскивают женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств – 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 000 евро, принадлежащих учреждению", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова.

Анна Григорьева работала кассиром в банке восемь лет и не была похожа на человека с проблемами, говорят друзья, но 3 декабря разделило жизнь девушки на "до" и "после".

На кадрах из офиса отделения финансовой организации предположительно Григорьева открывает дверь сейфа. Видно, как она берет в руки пачки купюр и коробки, в которых лежат деньги в разной валюте. Средства изымает, а после спокойно возвращается домой. Вот она поднимается по ступенькам к своей квартире, в ее руках большая черная сумка. Соседи Анны в шоке и не верят, что девушка могла пойти на такое преступление.

Известно, что всего через два дня после ограбления банка 30-летняя Григорьева пыталась покончить жизнь самоубийством. Как пишет ряд СМИ, девушка размолола в блендере таблетки и запила их коньяком. Ее успели спасти медики. Анна даже написала две предсмертные записки, родным и начальнице, в которых как будто пыталась объяснить, что возможно толкнуло ее на роковой шаг. Писала о том, что коллеги не знали.

"Даша, я не виновата, у меня не было другого выхода. Ребята не знали, Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что все знают про мою семью, следили и заставляли так делать", – говорится в записке начальницы.

В записке Григорьева призналась, что уже три года ей кто-то угрожает и заставляет "так делать". Что именно — неизвестно. После случившегося в СМИ стали появляться разные версии. Якобы муж девушки был завсегдатаем букмекерских контор, а девушка – главным кормильцем семьи. Якобы именно страх за жизнь супруга мог толкнуть ее на кражу. Сам мужчина от комментариев отказался. При виде журналистов он ускорил шаг и моментально испарился за дверью подъезда.

В СМИ также пишут, что у девушки могли быть проблемы со здоровьем. Якобы мать помогала ей деньгами, но Григорьева быстро их тратила. Возможно, гасила долги супруга. Во всей этой запутанной истории сейчас разбираются следователи. Девушка объявлена в розыск. Родные надеются, что Григорьеву найдут живой и что те, кто, возможно, заставил ее украсть миллионы из кассы банка, понесут наказание.