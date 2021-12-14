Самая богатая кассирша Ачинска сдалась полиции после ограбления

Пробыв в розыске и одновременно миллионером всего неделю, кассир банка в красноярском Ачинске, которую подозревают в хищении крупной суммы, сама пришла в полицию. Пойти на такой шаг ее уговорила мать. Однако, несмотря на явку с повинной, по этому делу у следователей по-прежнему много вопросов. Главный из них – где сейчас находятся деньги?

В кабинете следователя Анна Григорьева скрывает лицо от камер, а еще несколько дней назад, когда совершала ограбление, о скрытности не заботилась.

Ограбление произошло 3 декабря 2021 года. Сотрудница банка неторопливо сложила деньги из сейфа в коробку и ушла. Домой вернулась уже без награбленного, это видно на камерах, установленных в подъезде. Затем у следствия есть уже кадры побега.

В отделение полиции города Ачинска Анна Григорьева пришла сама, спустя 8 дней после пропажи. Оказалось, что все это время о местонахождении женщины знала ее мать. Она и убедила дочь сознаться.

"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Примечательно, что именно мать первой сообщила о пропаже Анны в полицию. Изначально было известно, что Григорьева исчезла в прошлый понедельник, 6 декабря. А спустя сутки, когда в отделении банка, где она работала, обнаружили пропажу денег, она стала подозреваемой в уголовном деле.

В полицию Анна пришла с пустыми руками. А потому сейчас у следователей к ней два главных вопроса: где она скрывалась и куда спрятала деньги?