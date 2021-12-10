Антиковидная плазма: Депздрав Москвы об эффективности процедуры

Своевременное переливание пациентам плазмы с антителами к коронавирусу снижает вероятность летального исхода от ковида почти на 20 процентов. После этой процедуры почти вдвое снижается вероятность ухудшения состояния больных и их перевода на ИВЛ, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Введение "антиковидной" плазмы позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме, отмечают в столичном Депздраве. Терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет содержания в ней специфических антител, помогающих иммунной системе зараженных пациентов нейтрализовать вирус. При этом надежды на эффективность применения антиковидной плазмы у крайне тяжелых пациентов и при осложненном течении заболевания, к сожалению, не оправдались, приводит "Интерфакс" слова главного трансфузиолога Москвы Андрея Буланова.

Для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как переболевших COVID-19, так и привитых вакциной "Спутник V" или прошедших ревакцинацию, подчеркивают в Депздраве. Ревакцинация при этом может быть пройдена в том числе и однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

Группа международных экспертов по разработке рекомендаций ВОЗ на днях заявила: переливание плазмы крови человека, вылечившегося от COVID-19, более не рекомендуется в качестве терапии для пациентов, зараженных новым коронавирусом. Данные показывают: это не улучшает выживаемость пациентов и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Кроме того, получение и введение такой плазмы требует чересчур больших затрат времени и средств. Таким образом, ВОЗ более не рекомендует использовать донорскую плазму для лечения пациентов с легкой и умеренной формой заболевания.

По сообщению Минздрава РФ, применение плазмы переболевших коронавирусом для лечения больных COVID-19 в российской клинической практике снижается, но эта процедура точно будет применяться для отдельных групп пациентов с нарушением свертываемости крови.

По сообщению Роспотребнадзора, по состоянию на 09 декабря 2021 года его учреждениями и медицинскими организациями проведено почти 230,5 миллиона лабораторных исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Исследовался в том числе материал от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию по состоянию на 8 декабря оставались 1 653 466 человек.