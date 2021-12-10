От сна тоже зависит: похудеть к Новому году

Как похудеть за оставшиеся до Нового года три недели? Стройность без голоданий и сложных диет возможна, считают эксперты. Снизить объем талии и убрать большой живот помогут несколько правил.

Прежде всего нужны физические нагрузки. Эффект от тренировок можно усилить энергетическим коктейлем из свекольного сока и крепкого кофе.

Меню должно состоять в основном из белка, овощей, каш, зелени и фруктов. Старайтесь питаться регулярно, ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу.

Откажитесь от спиртного, сладкой газировки (ее можно заменить какао) и пакетированных соков. Пейте много воды – это поможет не переедать.

Спите ежедневно не менее восьми часов. Делать это нужно в тишине и темноте.