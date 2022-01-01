Как вернуться к жизни после Нового года. Советы врачей

Советы по постновогодней реабилитации дали российские врачи. Если встреча Нового года вылилась в ночь без сна, то после бессонной ночи можно восстановить силы, немного дольше поспав. Но впадать в спячку до упора на все каникулы главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрав Москвы Андрей Тяжельников не рекомендует.

Иначе восстановление будет долгим, а вы вернетесь на работы вялыми, предупреждает он. Чрезмерно долгий сон после праздничной ночи Тяжельников рекомендует заменить прогулкой на свежем воздухе и активными занятиями, сообщает РИА Новости. Это будет полезнее и для здоровья, и для настроения. А проспав все 1 января, можно сбить режим, испортив себе все длительные выходные в начале нового 2022 года.

Больше двигаться, уделить время прогулкам пешком, а также активным играм на свежем воздухе, конькам, лыжам и санкам, предлагает главный московский диетолог Антонина Стародубова. Она напоминает о существовании фруктов, овощей и ягод – источника витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ и пищевых волокон.

Витамины и антиоксиданты, по ее словам, увеличивают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Клетчатка благотворно влияет на пищеварение и функции желудочно-кишечного тракта. И вот совет уже не только на Новый год, но и на каждый день: "Накануне любых праздников, а новогодних особенно, подчеркивает диетолог, не стоит голодать, а потом наверстывать упущенное за столом. Переедание ведет к возникновению чувства вины, тяжести в желудке, дискомфорту и к нарушениям работы органов ЖКТ".

Надо настроиться на здоровое питание, восстановите правильный распорядок дня и режим питания. Прием пищи должен быть регулярным, не менее трех раз – завтрак, обед и ужин, а дополнительно – второй завтрак, полдник, а за полтора-два часа до сна желательно выпить кефир, йогурт или иной кисломолочный продукт пониженной жирности.

Чтобы не передать, дает еще один совет Стародубова, не стоит допускать сильного чувства голода, а также стоит отказаться от обильных и поздних ужинов, еды на ночь.

Принимать ферменты можно, добавляет диетолог, но важно понимать – это лекарственные средства. Их бесконтрольный прием может привести к неблагоприятным для здоровья последствиям.

Для устранения неприятных симптомов похмелья, наоборот, можно и препараты применить, уверен главный московский нарколог Евгений Брюн. Например, янтарную кислоту. Такие препараты ускоряют процесс переработки алкоголя. А вот спиртной опохмел или прием содержащих аспирин (ацетилсалициловую кислоту) препаратов Брюн категорически не одобряет. Он поясняет что спиртное перерабатывается в организме не моментально, процесс занимает от трех дней до трех недель. Поэтому принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый, очень опасно, предостерегает Евгений Брюн.

После новогоднего застолья полезны супы, крепкие бульоны, кисломолочные продукты, соленья и рассол, подтверждает Брюн мудрость народной медицины. Все это снижает интоксикацию организма.

Итак, берем на вооружение: отсыпаемся, пьем с утра бульон и рассол, налегаем на фрукты и овощи, гуляем на свежем воздухе и стараемся пока больше не переедать. Счастливого и здорового Нового года!