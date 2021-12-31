Главный нарколог назвал лучшую закуску. И это не огурец

Нарколог дал совет, как употреблять алкоголь в новогоднюю ночь. По мнению главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями.

"Пузырьки газировки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме", – цитирует Брюна Минздрав России.

Брюн считает относительно безопасным для организма сухое белое вино.

"Пара бокалов, наполовину разбавленных водой, не должны нанести серьезного вреда взрослому человеку", – уверен нарколог.

А самой лучшей закуской для алкоголя он назвал картофельное пюре.

"Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь", – объясняет Брюн.

Нарколог напоминает о морально-нравственном аспекте в новогоднюю ночь. За новогодним столом бывают дети, и им не следует видеть нетрезвых родителей.

Традиционно главным блюдом новогоднего салата становится салат "оливье", цены на ингредиенты для этого блюда в этом году поднялись на 20 процентов.