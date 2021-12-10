От заразившихся россиян выделили "омикрон"

От заразившихся "омикроном" россиян выделен вирус, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый пояснил, что врачи выехали в стационар, взяли мазки у заболевших и просеквенировали.

Ранее сообщалось, что из ЮАР прибыли два россиянина, у которых при положительном ПЦР-тесте подтвердился омикрон-штамм. Гинцбург уточнил, что решение об адаптации антиковидной вакцины "Спутник V" под омикрон-штамм будет принято приблизительно через две недели. Но выразил надежду, что в готовом препарате менять ничего не придется.

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