Гинцбург высказался о заболевших "омикроном" и адаптации вакцины

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что по состоянию на минувший понедельник до 30 процентов всех заболевших коронавирусом в Москве было инфицировано штаммом "омикрон".

Таковы, по его словам, первичные данные, которые были совместно получены департаментом здравоохранения Москвы и Центром имени Гамалеи, сотрудники которого также участвуют в этой работе.

"На первый день этой недели до 30 процентов уже циркулировало в популяции именно штамма "омикрон", – рассказал Гинцбург.

Он также сообщил, что "Спутник V" лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса, а образец, который будет работать против "омикрона", почти готов.

Кроме того, директор Центра имени Гамалеи заявил, что вопрос необходимости адаптации "Спутника V" к "омикрону" будет решен через две недели, а сама адаптация (при необходимости) займет два с половиной–три месяца.

Полностью интервью Александра Гинцбурга доступно на платформе "Смотрим".