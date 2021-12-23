Гинцбург назвал главную опасность "омикрона"

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не считает штамм "омикрон" более опасным, чем "дельта". Однако этот вариант коронавируса гораздо лучше распространяется в популяции.

Гинцбург также заявил в эфире телеканала "России 24" (видео доступно на медиаплатформе "Смотрим"), что пока нет необходимости модифицировать вакцину "Спутник V" под омикрон-штамм.

Количество заболевших среди невакцинированных может достигать больших значений, сказал академик. Это может создать дополнительную нагрузку на здравоохранение, а именно – на коечный фонд.